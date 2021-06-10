В лесу под Златоустом заблудился двухлетний ребенок

В Златоусте несколько часов искали ушедшего в лес ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, весь личный состав Златоустовского отряда областной ПСС был поднят вчера на поиски двухлетнего мальчика.

Ребенок со старшим братом гулял на улице около дома. Всего на несколько минут упущенный из видимости малыш ушел гулять «самостоятельно». О пропаже ребенка сообщили сразу.

К месту происшествия прибыла дежурная смена Златоустовского отряда областной ПСС, которая была усилена поднятым по повышенной тревоге личным составом всего отряда. С первых минут к поискам мальчика приступили соседи. По вызову на улицу Боровая прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны, администрации города, представители добровольных поисковых организаций.

В непосредственной близости от дома большое количество заброшенных домов. В первую очередь маленького ребенка начали искать в расположенных рядом дворах – осматривая подвалы, дома, хозпостройки. Несколько поисковых групп направлены по дорогам, тропам лесного массива.

Около 9 часов вечера сосед, проводивший поиск с квадроцикла на склонах местной горы, обнаружил мальчика и привез его к родителям. Оказалось, что за несколько часов ребенок ушел в противоположную от города сторону почти на 1 километр. Здоровье путешественника не вызывало тревоги, понадобилось лишь извлечь нескольких клещей, собранных во время очень хлопотной для всех окружающих прогулки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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