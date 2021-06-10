С экс-мэра Копейска взыскивают сумму взятки в 1,8 миллиона рублей

Вышестоящий суд подтвердил обоснованность требований прокурора о взыскании с бывшего главы Копейска свыше 1,8 миллиона рублей, полученных в качестве взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда оставлено без изменения решение Центрального районного суда Челябинска от 24 декабря 2020, которым удовлетворен иск прокурора Копейска к бывшему главе города Вячеславу Истомину об обращении в доход государства более 1,8 миллиона рублей, полученных им в качестве взяток.

Напомним, чиновник был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении взяток от бизнесменов.

Было установлено, что особая «благодарность» за покровительство градоначальника выражалась не только деньгами. Из материалов дела следовало, что мэр Копейска за счет одного из коммерсантов отпраздновал свое вступление в должность, 45-летие, Новый год. Кроме того, Истомин получал упаковки дорогого игристого вина, осетров, фаршированных семгой, и, разумеется, деньги.

Впоследствии экс-чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием и ходатайствовал о рассмотрении дела в упрощенном порядке. В итоге Копейский городской суд приговорил Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 5 миллионов рублей, а также лишил права занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет.

В сентябре 2020 года суд удовлетворил ходатайство экс-чиновника об условно-досрочном освобождении. А в декабре Центральный райсуд Челябинска постановил взыскать с него сумму взяток.

Истомин обжаловал решение суда, полагая, что прокурором пропущен срок исковой давности, который исчисляется с момента возбуждения уголовного дела.

Судебные инстанции согласились с позицией прокуратуры, полагавшей, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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