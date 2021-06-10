Пенсионерка из Челябинской области едва не лишилась 3,5 миллиона рублей, поверив псевдо-сотрудникам банка

Пожилую жительницу Троицка пытались обмануть по телефону мнимые сотрудники банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Троицкий» поступило сообщение от сотрудников одного из банков, рассказавших, что неустановленные лица пытаются обманным путем завладеть сбережениями местной жительницы.

Полицейские установили, что в течение двух дней 78-летней троичанке поступали звонки от женщины, представившейся сотрудником банка из отдела контроля по хищению вкладов. В ходе беседы пенсионерка сообщила злоумышленнице об имеющемся банковском счете на 3,5 миллиона рублей. Лжесотрудница банка пояснила, что для сохранения средств необходимо снять всю сумму, находящуюся на счете, и через банкомат положить на другой номер счета, который она продиктует по телефону, так как сотрудники банка присвоили деньги троичанки. По словам звонившей, женщине выдадут меченные купюры, которые она должна будет положить на новый счет, собрать все чеки банкомата и на следующий день после отправления денег их сотрудникам банка, чтобы получить доступ к счету, на котором будут находиться ее деньги.

Местная жительница отправилась в банк и заказала к выдаче всю сумму, хранящуюся на счете. При попытке снять средства, к пенсионерке обратились сотрудники банка и в ходе беседы выяснили причину обналичивания столь крупной суммы денег. Троичанке пояснили, что на телефон ей поступали звонки от мошенников, которые пытались похитить ее деньги, после чего специалисты финансово-кредитной организации обратились в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.21

С экс-мэра Копейска взыскивают сумму взятки в 1,8 миллиона рублей. / В лесу под Златоустом заблудился двухлетний ребенок. / Более 1700 южноуральцев скончались от COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»