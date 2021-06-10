В Челябинске десятки чиновников эвакуировали после сообщения о бомбе

В центре Челябинска сотрудников нескольких ведомств эвакуировали из здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 июня, днем. Сотрудников и посетителей эвакуировали из дома №59 на проспекте Ленина.

Как сообщил источник в силовых органах, эвакуация началась после того, как на телефон одного из сотрудников многочисленных ведомств, работающих в этом здании, поступило сообщение о минировании. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили помещения, подозрительных предметов обнаружено не было.

В пятиэтажке располагаются 19 организаций, в том числе Челябинское УФАС России, территориальное управление Росреестра, областные министерства промышленности и имущества, главное контрольное управление Челябинской области, и аппарат региональной общественной палаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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