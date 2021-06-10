В южноуральском ЗАТО возбудили уголовное дело о лесном пожаре с ущербом в 59 миллионов рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело о лесном пожаре с многомиллионным ущербом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Снежинска провела проверку по факту лесного пожара, произошедшего в мае нынешнего года.

В ходе проверки установили, что возгорание произошло на территории ЗАТО Снежинск в районе озер Черновское и Малый Окункуль, впоследствии распространившись на лес в Каслинском районе. Огонь уничтожил 35,4 гектара леса, ущерб оценивается в сумму более 59 миллионов рублей.

Согласно полученным сведениям, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, очаг возгорания находился в месте отдыха рыбаков. Материалы прокурорской проверки направлены в ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России». По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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