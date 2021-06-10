В Челябинске на оживленном перекрестке столкнулись несколько машин. Есть погибшие

В Ленинском районе Челябинска столкнулись несколько машин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска.

По словам очевидцев, на месте ДТП работают четыре машины скорой медицинской помощи. Пострадали несколько человек.

По информации пресс-службы ГИБДД Челябинска, авария произошла около 17:00: столкнулись автомобили «Лада Гранта», Volkswagen, Nissan, Renault и Skoda. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада».

Как рассказывают челябинцы, в аварии пострадали еще несколько человек, включая ребенка.

Автомобили перекрыли движение. «Перекрыто движение от моста до ул. Барбюса, весь транспорт едет с моста по «Меридиану», Агалакова, Барбюса», – сообщают в паблике «Челябинский транспорт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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