Прокуратура выяснит, почему многодетную семью мэрия Копейска не хочет переселять из квартиры с черной плесенью

В Копейске прокуратура проверит странную позицию мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура начала проверку после того, как стало известно о том, что вдова и восемь детей вынуждена переезжать с места на место, так как боятся жить в доставшейся им по наследству квартире.

Ранее квартира принадлежала родителям женщины. Но те умерли, и квартира досталась ей. Но жить там невозможно, уверена она: все стены захвачены опасной для здоровья черной плесенью. Жильцы дома уверены: это следствие ошибочного проекта внутренних сетей.

В итоге копейчанка со своими детьми (двое взрослых и пять несовершеннолетних) и внуком вынуждена снимать квартиру. Городские чиновники многодетной семье помогать не торопятся. Женщину с детьми поставили в очередь на получение квартиры как нуждающихся. Правда, находятся они в восьмой сотне, а жилье получают по полтора десятка семей в год, признают в мэрии.

Можно было бы выйти из сложившейся ситуации, будь жилье признано аварийным. Но побывавшая в ней комиссия делать это отказалась.

Что касается резервного фонда, то здесь чиновники лишь разводят руками: слишком большой метраж нужен семье по закону, а таких помещений у города нет.

Позиция мэрии заинтересовала прокуратуру. Надзорное ведомство уже начало проверку.

После публикаций в СМИ зашевелилась и мэрия: копейчанку пригласил на личный прием глава города Андрей Фалейчик, а в саму квартиру снова должна наведаться комиссия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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