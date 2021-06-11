11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2021, пятница

10:00 Челябинск – Обучающий семинар «Школы экспорта РЭЦ» для малого и среднего бизнеса – «Основы экспортной деятельности» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:30 Челябинск – Пресс-подход к участникам фестиваля песочной скульптуры и главе Челябинска Наталье Котовой (набережная реки Миасс у Исторического музея, Сад камней)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «АиФ-Челябинск» на платформе ZOOM, приуроченная ко Всемирному дню донора крови. На вопросы журналистов ответит главный трансфузиолог Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин

12:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Газификация регионов России» с участием генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

14:00 Челябинск – В поддержку сборной России на Евро-2020 в Челябинске установят надувной четырехметровый футбольный мяч. В рамках акции пройдет открытие фан-зоны и матч-предсказание с участием роботов-футболистов (Свердловский пр., 51, площадка у главного входа в ДС «Юность»)

15:00 Челябинск – Фестиваль под открытым небом, посвященный Дню России «Начни лето с ЧелГУ». Вход свободный (ул. Братьев Кашириных, 129)

Челябинск. Другие новости 10.06.21

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