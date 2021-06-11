В Челябинске 12-летний школьник упал с недостроя

В Челябинске ребенок покалечился, упав с заброшенного недостроя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска. Видео ЧП опубликовано в одном из местных telegram-каналов.

Недалеко от дома №94 по улице Сталеваров 12-летний мальчик играл на территории гаражно-строительного кооператива. Через какое-то время он оказался на заброшенном недострое. Ребенок упал с высоты в 2-3 метра.

По информации управления здравоохранения Челябинска, с переломом руки школьника госпитализировали. По словам местных жителей, они уже давно пытаются обратить внимание властей на заброшенное здание. Но реакции так и не получили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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