ММК расширяет сотрудничество с КАМАЗ и «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин провели рабочую встречу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Виктор Рашников и Сергей Когогин в ходе встречи в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух компаний, включая поставки на КАМАЗ проката из инновационных импортозамещающих сталей производства ММК, а также сотрудничество по программе «II волна локализации».

ПАО «ММК» является ключевым поставщиком для ПАО «КАМАЗ», одного из крупнейших автопроизводителей в России. За последние пять лет доля металлопродукции ММК в общем объеме потребления ПАО «КАМАЗ» достигала 70 процентов.

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече руководителей ММК и КАМАЗа, стало сотрудничество в области импортозамещения. В настоящее время образцы новейшего проката ММК, который сможет заменить часть импортной продукции, используемой КАМАЗом, уже успешно прошли испытания в АО «НИИ Стали». По заключению специалистов, образцы, представленные ММК, удовлетворяют всем предъявляемым требованиям. Магнитогорский металлургический комбинат уже направил в адрес «КАМАЗа» опытную партию проката для проведения технологических испытаний.

Кроме того, ММК освоил производство проката с использованием специальных технологий, позволяющих увеличить сопротивление металла многоцикловой усталости. За счет этого инновационный прокат ММК может служить дольше и по своим характеристикам качественно опережает другие виды проката, представленные на рынке.

Руководители ПАО «ММК» и ПАО «КАМАЗ», присутствовавшие на встрече, особо отметили, что по ее итогам были пролонгированы двусторонние долгосрочные контракты, основанные на формульном ценообразовании.

Виктор Рашников и Сергей Когогин также обсудили вопросы взаимодействия между ММК и концерном «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», производящим кабины для большегрузных автомобилей Mercedes-Benz и КАМАЗ. ММК уже сейчас производит металл, применяемый в производстве кабин кузовов грузовиков «КАМАЗ» серии K5, а благодаря реализации программы «II волна локализации» Магнитогорский металлургический комбинат сможет расширить линейку продукции, и все детали кабины будут производиться из магнитогорской стали.

В настоящее время часть опытных образцов необходимых видов проката уже произведена и отгружена в адрес «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», часть находится в производстве. Успешное выполнение программы позволит снизить зависимость концерна от поставок металлопроката из-за рубежа, а также даст синергетический эффект в части взаимодействия ММК и «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС».

«Сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» очень важно для нас, поскольку ММК позиционирует себя как лидер в поставках предприятиям автомобильной промышленности, – подчеркнул Виктор Рашников. – «КАМАЗ» – наш давний и надежный партнер, сильная компания с уверенными и прочными позициями на рынке. Мы, со своей стороны, стремимся представлять автопрому наиболее инновационную металлопродукцию, которая по своему качеству превышает зарубежные аналоги. Уверен, что наше взаимодействие с «КАМАЗом» будет только укрепляться, обеспечивая дополнительные преимущества обеим компаниям».

«ММК является одним из стратегических партнеров компании в сфере поставок металлопроката, и сегодня многолетнее успешное сотрудничество наших компаний получает новый импульс для развития. Усилия инженеров «КАМАЗа» направлены на активное развитие линейки К5 – автомобилей премиум-сегмента, поэтому важно быть уверенными в качестве металлопроката и надежности поставщика. Благодаря реализации программы «II волна локализации» детали новой кабины будут производиться из магнитогорской стали, а это прочная основа для обеспечения высокого качества автотехники КАМАЗ поколения К5. Кроме того, при содействии партнера компания делает еще один шаг в направлении импортозамещения, что в современных условиях очень актуально», – отметил генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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