Москва выделит Южному Уралу 2,3 миллиарда рублей на транспорт, но большую часть спустят на автобусы

Челябинская область получит от федерального центра 2,3 миллиарда рублей на модернизацию общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской областим, правительство Российской Федерации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределит 4,8 млрд рублей между крупными промышленными регионами. Об этом сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха – достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области», – отметил российский премьер.

Челябинская область в рамках федерального проекта получит 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

Средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска (370 млн рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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