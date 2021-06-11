Число больных COVID-19 южноуральцев приблизилось к 64 тысячам

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 11 июня подтверждено 63 тысячи 975 случаев заболевания COVID-19 (+ 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 125 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 248 южноуралец.

Умерли 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 930 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 708).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.21

Москва выделит Южному Уралу 2,3 миллиарда рублей на транспорт, но большую часть спустят на автобусы. / ММК расширяет сотрудничество с КАМАЗ и «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». / В Челябинске 12-летний школьник упал с недостроя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»