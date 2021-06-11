Число больных COVID-19 южноуральцев приблизилось к 64 тысячам

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 11 июня подтверждено 63 тысячи 975 случаев заболевания COVID-19 (+ 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 125 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 248 южноуралец.
Умерли 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 930 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 708).
Челябинск, Виктор Елисеев
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