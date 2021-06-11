В Челябинской области пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Златоусте дошкольник выпал из окна пятого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 10 июня, в одном из домов по улице Нижне-Заводская.

Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. По словам очевидцев, ребенок мог опереться на москитную сетку, не выдержавшую его веса. Подтверждением этого предположение может служить опубликованное в соцсетях фото с места ЧП, где на земле лежит москитная сетка.

Ребенок получил травмы, он госпитализирован.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.21

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