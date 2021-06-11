В Челябинске задержали двух экоактивистов

Челябинских экоактивистов доставили в полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 июня, в отдел полиции «Центральный» доставили экологических активистов Валерия Яковенко и Алексея Ногина. Об этом сообщил в социальных сетях юрист Василий Московец.

По словам общественника, причиной задержания стало участие в одиночных пикетах, проходивших у резиденции губернатора Челябинской области и регионального законодательного собрания.

В итоге Яковенко отпустили после опроса. На Алексея Ногина составили административный протокол за организацию и проведение публичного мероприятия в форме пикетирования несколькими участниками, объединенными единым замыслом и общей организации, использовавшие одно и тоже средство наглядной агитации. Как следует из документа, 22 мая активист организовал проведение пикетирования здания регионального парламента, а ранее опубликовал в социальных сетях объявления о проведении одиночных пикетов «с единым куратором пикета и указанием составления очереди желающих принять участие».

Теперь общественнику грозят от двадцати до тридцати тысяч рублей штрафа, обязательные работы на срок до пятидесяти часов или до десяти суток административного ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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