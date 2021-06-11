Связисты рассказали о предпочтениях южноуральцев при выборе телефона

МегаФон представил хит-парад мобильников от южноуральских абонентов.

Свыше 5800 моделей телефонов насчитывается в использовании у жителей Челябинской области – абонентов МегаФона. 83% устройств от общего ассортимента поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Еще один интересный факт от МегаФона – более 77% гаджетов в регионе работают по технологии VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать, не прерывая интернет-сессии. Уже более половины бесед проходят в таком формате.

Каждый пятый южноуралец пользуется смартфоном Samsung или Huawei, каждый седьмой – Xiaomi, и только каждый десятый – Apple. Соответственно, самой популярной в Челябинской области операционной системой для смартфонов является Android.

«Работая удаленно, южноуральцы стали больше качать и чаще раздавать мобильный трафик с телефона на ноутбуки. В среднем на одного пользователя смартфона приходится уже 16 ГБ в месяц. Помогает в этом наша масштабная сеть», – рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Топ-5 смартфонов, которые чаще всего используют челябинцы для выхода в интернет:

· HTC HD7

· Samsung Galaxy Premier

· Apple iPhone 12

· Nokia Lumia 520

· Huawei Honor 20S

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G, которая еще не запущена в коммерческую эксплуатацию в России. Такими гаджетами уже обзавелись 720 южноуральцев. Мужчины покупают подобные устройства почти в два раза чаще женщин. В топ-3 таких смартфонов вошли Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Honor 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite.

Есть на Южном Урале и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310, а также Samsung C100. В регионе насчитываются свыше 2000 владельцев таких телефонов. В список к тому же попали Siemens S65 и Ericsson T28s.

Отметим, что любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста – самому молодому пользователю, обладателю одного из гаджетов прошлого века – всего 18 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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