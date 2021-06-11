В Нязепетровске хозяин дома престарелых списал со счета пенсионера кругленькую сумму

Полицейские Нязепетровска задержали подозреваемого в краже денег с банковского счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт исчезновения 40 тысяч рублей со счета пожилого жителя Нязепетровска обнаружили родственники мужчины и сообщили в полицию.

В ходе работы по заявлению выяснилось, что пенсионер жил в частном доме престарелых, организованном на территории Верхнего Уфалея 38-летним уроженцем Кыштыма. Владелец частного заведения помогал нязепетровцу переоформить банковскую карту и подключил мобильный банк по номеру своего телефона, получив таким образом доступ к счету своего подопечного. После этого он списал не менее 40 тысяч рублей с карты пенсионера.

Оперуполномоченные уголовного розыска Нязепетровска задержали бизнесмена в Новосибирске. Он заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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