В суд направят дело уральца, зарезавшего жену на глазах маленьких детей

Житель Башкирии предстанет перед судом за жестокое убийство супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Напомним, трагедия произошла днем 29 июля прошлого года в Саткинском районе. Семья из Башкирии направлялась в Сатку. Как выяснилось позже, они везли детей 2 и 4 лет к стоматологу. Недалеко от деревни Алексеевка супруги поссорились. Предположительно, причиной скандала стала ревность.

Мужчина несколько раз ударил ножом 30-летнюю супругу. Вероятнее всего, женщине удалось выбраться из машины, потому что добивал свою жертву разъяренный муж уже в нескольких метрах от автомобиля. Все это время в машине истошно кричали дети, а очевидцы пытались остановить «сорвавшегося с катушек» мужика.

«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время», – рассказали представители силового ведомства.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.21

В Нязепетровске хозяин дома престарелых списал со счета пенсионера кругленькую сумму. / Чиновники неделю отрывались в Дубае за счет бюджета, пока в Челябинске уничтожали легендарную лиственницу. / Связисты рассказали о предпочтениях южноуральцев при выборе телефона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»