На Южном Урале сгорело 2,6 тысячи гектаров леса

В Челябинской области произошло больше 370 лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, пожароопасный сезон продолжает действовать на территории всего региона.

В лесах области запрещается использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни). Оно допустимо только на специально оборудованных площадках.

«Особый противопожарный режим – отменен, но это не означает, что угроза возникновения лесных пожаров миновала. В 2020 году последнее возгорание мы ликвидировали 5 ноября. И никто не отменял правила пожарной безопасности в лесу. Необходимо исключить любые источники огня – горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.) и другой бытовой мусор. Это может мгновенно привести к лесному пожару и к тяжелым последствиям. Все службы, задействованные в тушении, продолжат работу в режиме повышенной готовности», – сказал заместитель начальника управления Юрий Золотухин.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, в случае возникновения лесного пожара по причине нарушения правил штраф может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить ущерб, нанесенный лесному фонду области.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 372 лесных пожара на площади 2661,78 га. Ликвидировано 14 крупных лесных пожаров на площади 1117,68 га.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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