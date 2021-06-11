В Челябинскую область вернется 30-градусная жара

В выходные воздух в Челябинской области прогреется до +32 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в субботу, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность, в западной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха ночью +8, +13, в горах и низинах до +3 градусов, днем – 22-27 градусов выше нуля.

В воскресенье и понедельник синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура в ночь на 13 июня +8, +13 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов выше нуля.

В понедельник, 14 июня, будет +10, +15 ночью и до 32 градусов жары днем.

В Челябинске в выходные осадков не ожидается. Температура в субботу, 12 июня, ночью будет +8, +10, днем – 23-25 градусов выше нуля. В воскресенье синоптики обещают +11, +13 градусов ночью и +26, +28 – днем.

В ночь на 14 июня ожидается +12, +14 градусов. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.21

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