В уральском городе свадебный кортеж врезался в переходивших дорогу детей

В Челябинской области машина с молодоженами сбила на переходе двух школьниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 июня, в Троицке. Очевидцы сообщили о нем в социальных сетях.

По словам горожан, свадебный Cadillac на всех парах сбил двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. «Скорость была большой», – рассказывают южноуральцы.

«Двух девочек госпитализировали, – сообщает паблик «Регион-74 – Челябинск». – У них диагностированы переломы и травмы головы разной степени тяжести».

По информации ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня около 14:20. В ней пострадали девочки 11 и 13 лет. По предварительной информации, 56-летний водители сбившей школьниц машины был трезв.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.21

«Вызывает беспокойство…» Банк России опасается роста цен. / В Челябинскую область вернется 30-градусная жара. / Угроза смога сохранится на Южном Урале в течение всех выходных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»