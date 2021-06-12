Weekend в Челябинске: анонс событий на 12-13 июня

12.06.2021, суббота

11:30 Челябинск – Сольный концерт ансамбля народной песни «Лазоревый цвет» (парк «Сад Победы»)

12:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей «Дети России» (парк «Сад Победы»)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Моя страна – моя Россия» (городской сад им. А.С. Пушкина)

12:00 Челябинск – Фестиваль русского фольклора и культуры (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – Ретро-фестиваль «Машина времени» (Театральная площадь)

14:00 Челябинск – Творческий марафон «Пою тебе, Россия!" (пешеходная часть улицы Кирова)

16:00 Екатеринбург – Танцевальная программа «Для тех, кому за..." (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

22:00 Челябинск – Проект «Кино в парке»: показ к/ф «Вокзал для двоих» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

13.06.2021, воскресенье

16:00 Челябинск – Благотворительный концерт помощи онкологическим больным «Свет надежды» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой)

22:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом документальных короткометражных фильмов об онкологии. Завершит кинопоказ – к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

Челябинск. Другие новости 11.06.21

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