На Южном Урале выявили более 64 тысяч случаев COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 июня подтверждено 64 тысячи 62 случая заболевания COVID-19 (+ 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 127 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 206 южноуральцев.
Умерли 2 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 932 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 710).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.06.21
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