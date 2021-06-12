На Южном Урале выявили более 64 тысяч случаев COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 июня подтверждено 64 тысячи 62 случая заболевания COVID-19 (+ 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 127 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 206 южноуральцев.

Умерли 2 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 932 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 710).

Челябинск, Виктор Елисеев

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