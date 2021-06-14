В Челябинске пропала 13-летняя девочка

В Челябинске волонтеры ищут 13-летнюю школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочку-подростка полиция и волонтеры ищут с воскресенья, 13 июня.

Как рассказали в сообществе «Легион-СПАС», 13-летняя челябинка уехала от ТРК «Фиеста» в направлении карьера на АМЗ. Школьница среднего телосложения, волосы каштановые, глаза серые. Как была одета – неизвестно.

Информацию о девочке можно передать волонтерам по телефону +7-351-2777-911 или в любой отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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