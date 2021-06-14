За сутки от COVID-19 скончались трое южноуральцев

В Челябинской области зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 14 июня подтверждено 64 тысячи 238 случаев заболевания COVID-19 (+ 88 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 115 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 143 южноуральца.

От COVID-19 умерли 3 человека. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 934 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 714).

Челябинск, Виктор Елисеев

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