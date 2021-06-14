В пригороде Челябинска в квартире пятиэтажки произошел взрыв

Южноуралец пострадал при хлопке газовоздушной смеси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в квартире одного из домов в Коркино сегодня, 14 июня.

«В 11:40 (мест.) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на 4 этаже, по адресу: г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 175. Погибших нет. Повреждения несущих конструкций нет», – уточнили представители ведомства. Пострадали окна подъезда и квартиры, где произошло ЧП.

В результате взрыва один человек получил термические ожоги. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. К ликвидации происшествия привлечено 43 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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