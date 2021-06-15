15 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2021, понедельник

08:00 Челябинск – Фитнес-зарядка (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, воркаут-площадка)

11:00 Челябинск – Открытие выставки Банка России «Магия театра»: коллекция фотоизображений монет из драгоценных металлов с изображениями великих русских режиссеров, актеров, драматургов, композиторов, а также персонажей известных произведений (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, коралловый зал)

11:00 и 12:00 Челябинск – Мастер-классы для детей из многодетных семей и детей с диабетом на площадке фестиваля песочной скульптуры (Сад камней на набережной реки Миасс)

15:00 Челябинск – Публичные слушания по Стратегии развития Челябинска до 2035 года (кинотеатр А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

15:00 Челябинск – Акция «Солнечный кофе» центра помощи детям «Звездный дождь» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

Челябинск. Другие новости 14.06.21

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