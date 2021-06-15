В Челябинске вынесли приговор организаторам нелегальной миграции

Трое южноуральцев наладили переправку мигрантов в Россию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, ведомство пресекло деятельность группы, организовавшей канал незаконной миграции в регионе.
Члены группы за материальное вознаграждение оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами для обеспечения их незаконного пребывания в России. Кроме того, соучастники фиктивно ставили на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, регистрируя их в жилых помещениях без предоставления жилья.
Курчатовский районный суд Челябинска приговорил трех участников группы к уплате штрафа в общем размере 85 тысяч рублей, двоих граждан приговорил к лишению свободы условно сроком 2 года и 2 года и 6 месяцев.
Челябинск, Виктор Елисеев
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