В Челябинске вынесли приговор организаторам нелегальной миграции

Трое южноуральцев наладили переправку мигрантов в Россию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, ведомство пресекло деятельность группы, организовавшей канал незаконной миграции в регионе.

Члены группы за материальное вознаграждение оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами для обеспечения их незаконного пребывания в России. Кроме того, соучастники фиктивно ставили на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, регистрируя их в жилых помещениях без предоставления жилья.

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил трех участников группы к уплате штрафа в общем размере 85 тысяч рублей, двоих граждан приговорил к лишению свободы условно сроком 2 года и 2 года и 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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