На челябинском заводе погрузчик сбил двух рабочих. Один погиб

Рабочий погиб под колесами погрузчика на предприятии в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на Челябинском электрометаллургическом комбинате в ночь с субботы на воскресенье.
50-летний водитель погрузчика, ехавший задним ходом, совершил наезд на двух разнорабочих. В результате 44-летний сотрудник предприятия был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом руки. 26-летний рабочий скончался от полученных травм на месте.
В следственном управлении СКР по Челябинской области начали проверку по факту трагедии.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.06.21
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