На челябинском заводе погрузчик сбил двух рабочих. Один погиб

Рабочий погиб под колесами погрузчика на предприятии в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на Челябинском электрометаллургическом комбинате в ночь с субботы на воскресенье.

50-летний водитель погрузчика, ехавший задним ходом, совершил наезд на двух разнорабочих. В результате 44-летний сотрудник предприятия был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом руки. 26-летний рабочий скончался от полученных травм на месте.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начали проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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