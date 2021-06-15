В Челябинске начался второй этап опрессовок

Полторы тысячи зданий Челябинска остались без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 июня, стартовал второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил замглавы Челябинска Александр Астахов.

До 29 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1 тысяче 269 жилых многоквартирных домах, 66 детских садах, 71 учебном и 22 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Советского и Металлургического.

С перечнем домов можно ознакомиться на странице Управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок – 2021, 2 этап».

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Отметим, отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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