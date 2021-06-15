В районе ЧЭМК горит склад. Площадь пожара – несколько тысяч квадратных метров

В Челябинске полыхает серьезный пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось сегодня, 15 июня, около 12:00 в хозяйственной постройке, расположенной недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината.

Поначалу горожане решили, что горит одно из зданий на территории ЧЭМК. Однако позднее выяснилось: пожар начался за пределами предприятия. Известно, что возгорание произошло в складском помещении. Из него эвакуировались несколько сотрудников. Сейчас на пожаре, которому присвоен повышенный уровень сложности, работает 10 экипажей МЧС. Площадь, охваченная огнем, достигла 3 тысяч квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.21

«В пользу олигархов...» В Госдуме назвали «неудовлетворительной» работу Центробанка. / На Южном Урале продолжается неуклонный рост суточной заболеваемости COVID-19. / В Челябинске начался второй этап опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»