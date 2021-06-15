В Магнитогорске пятилетний малыш погиб, выпав из окна

В Челябинской области пятилетний ребенок выпал из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 14 июня, вечером в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

По информации местной полиции, пятилетний мальчик оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок вместе с ней выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

От полученных травм малыш скончался.

Похожий случай произошел в городе в воскресенье, 13 июня. Четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Сейчас он находится в больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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