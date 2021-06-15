В Челябинске росгвардеец зарезал бывшую жену

В Челябинске сотрудник Росгвардии расправился с бывшей супругой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 14 июня, в одном из хостелов Челябинска, где работала женщина.

Сотрудник Росгвардии в ходе ссоры нанес около 20 ударов ножом своей бывшей жене, с которой недавно развелся. Горожанку госпитализировали, но от полученных ран женщина скончалась. Вероятной причиной расправы стала ревность.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сегодня, 15 июня, Калининский районный суд Челябинска, избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.21

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