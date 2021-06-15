Пожар в районе ЧЭМК продолжает разрастаться. У склада провалилась крыша

В Челябинске не могут справиться с сильным пожаром.

Как сообщал ранее «Новый День», возгорание началось сегодня, 15 июня, около 12:00 в хозяйственной постройке, расположенной недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината.

Поначалу горожане решили, что горит одно из зданий на территории ЧЭМК. Однако позднее выяснилось: пожар начался за пределами предприятия. Известно, что возгорание произошло в складском помещении. Из него эвакуировались несколько сотрудников.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Пока локализовать его не удается. На 15:00 пламя охватило площадь в 3,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, по данным МЧС, обрушилась кровля здания площадью 500 квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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