В Челябинской области меняют директора фонда капремонта

Руководитель южноуральского регоператора капремонта подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов уходит в отставку. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

Вадим Борисов уйдет с поста директора регоператора в конце этой недели.

Напомним, Борисов был первым директором фонда, созданного в 2013 году. На посту руководителя регоператора он пересидел сразу двух губернаторов – Михаила Юревича и Бориса Дубровского.

В марте контрольно-счетная палата направила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру информацию по результатам проверки деятельности регоператора в 2018-2020 годах. В отчете говорилось о неэффективных расходах и признаках некачественного управления деятельностью фонда. Так, аудиторы выявили, что показатели производственного плана регоператора регулярно не выполняются. Кроме того, фондом не проводится работа по привлечению новых подрядных организаций, что негативно влияет на выполнение плановых показателей по капитальному ремонту и его качество. При выплате разных премий сотрудникам использовались одни и те же отчетные показатели.

К нарушениям КСП отнесла также то, что «дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт перед фондом неуклонно увеличивается, в том числе в сравнении с другими регионами УрФО, имеет место негативная динамика как по количеству исковых заявлений, так и по объему взысканных средств, а внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности учредителем (региональным минстроем) и самим фондом не осуществлялся».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.21

Госдума утвердила новые правила для получения полиса ОСАГО. / Пожар в районе ЧЭМК продолжает разрастаться. У склада провалилась крыша. / Возмутились только «эсеры»: Госдума одобрила отчет Банка России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»