Челябинец перевернулся на квадроцикле в горах

В Челябинской области водитель квадроцикла разбился в горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу, 12 июня.

47-летний челябинец во время катания на квадроцикле по хребту Нурали не справился с управлением и опрокинул транспортного средства. Падение было неудачным, водитель получил серьезные травмы и самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта за медицинской помощью не мог.

На сигнал о ЧП одновременно выехали спасатели Миасского отряда ПСС Челябинской области и их коллеги из Башкирии. Осмотр пострадавшего показал, что у него перелом ноги. Совместными усилиями 8 спасателей и два фельдшера СМП подстанции Белорецк оказали квадроциклисту первую помощь, иммобилизовали поврежденную ногу и на носилках несли раненного с хребта до автодороги, где дожидался автомобиль СМП.

Спасательная операция длилась почти семь часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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