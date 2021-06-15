На Южном Урале прогнозируются жара, грозы и град

Южноуральцев предупредили о сильной жаре, грозах и граде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, 15-17 июня в отдельных районах региона ожидаются сильная жара с максимальными температурами воздуха до +37 градусов, грозы, град. При грозах порывы ветра до 20 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. «Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – обращаются представители ведомства к южноуральцам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку. Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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