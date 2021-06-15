Трое южноуральцев заразились клещевым энцефалитом

У трех южноуральцев диагностировали энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 11 июня в медицинские организации региона обратилось 8 тысяч 942 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 334 ребенка. За аналогичный период 2020 года пострадало 10 тысяч 684 человека.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых жителей региона.

С начала сезона в области исследовано от населения более 6 тысяч 200 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: их них – 28,8% инфицированы боррелиями, 1,1% – вирусом клещевого энцефалита, 3,2% – моноцитарным эрлихиозом и 1,2% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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