В Челябинске ввели особый противопожарный режим

Власти Челябинска ввели особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, особый противопожарный режим введен с 15 июня. Соответствующее распоряжение что подписала глава города Наталья Котова.

На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ.

Главам районов поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний, а также принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов. Также необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

Руководителям предприятий, организаций, садовых товариществ рекомендовано также принять дополнительные противопожарные меры, организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигания пуха и пала сухой травы.

Для осуществления общего мониторинга обстановки усилена служба ЕДДС-112.

Напомним, на предыдущей неделе в областном центре обострилась ситуация с пожарами. За неделю пожарные совершили более 900 выездов. Большая часть вызовов связана с возгоранием тополиного пуха, который поджигают сами южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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