16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

16.06.2021, среда

11:00 Челябинск – Творческая мастерская «Бумажные чудеса» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

12:00 Челябинск – Выставка Кубка Тинькофф Российской Премьер-лиги (ФК «Зенит») (пешеходная часть улицы Кирова)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Умелые ручки» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)

15:00 Челябинск – «Весёлый карандаш: «Эти удивительные насекомые» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

15:00 Челябинск – Творческая мастерская «У Лукоморья» – изготовление «куклы Бусинки» в технике макраме (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)

19:00 Челябинск – Концерт «Киномузыка»: хиты советских композиторов в исполнении Челябинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера – заслуженного артиста России Адика Абдурахманова (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 15.06.21

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