Сотни тысяч южноуральцев ускорились в интернете

Более 370 тысяч южноуральцев впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с: МегаФон установили базовые станции четвертого поколения в 28 населенных пунктах Челябинской области. Теперь любые цифровые решения, которые ранее были доступны только горожанам, могут попробовать и жители сел.

«С начала этого года мы увеличили 4G-покрытие в Челябинской области на 30%. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание мы уделили местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах», – рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Благодаря модернизации сети сельские жители могут скачивать тяжелое видео и фильмы на свои гаджеты за несколько секунд, без задержки или прерывания сигнала общаться по видеосвязи с родными и близкими. У медиков появилась возможность оказывать услуги онлайн, при помощи видеоконсультаций, что оптимально при проведении диспансеризации. Преимущества ощутили и работники образования. С началом учебного года педагоги, родители и ученики 22 школ смогут мгновенно ориентироваться в электронных журналах, присутствовать онлайн на уроках различных образовательных платформ.

Улучшение качества связи провели во втором квартале 2021 года:

Агаповский район п. Магнитный Аргаяшский район д. Яраткулова Октябрьский район п. Петровский Сосновский район п. Новый Кременкуль, Вавиловец, Красное поле, Рощино, д. Казанцево, Таловка, Бутаки, с. Долгодеревенское, СНТ Прогресс, коттеджный поселок «Лесной остров» г. Куса ул. Толстого г. Магнитогорск ул. Вокзальная, ул. Зеленый Лог, ул. Маркса г. Озерск СНТ Рябинушка г. Троицк ул. Майская г. Челябинск п. Чурилово, Новосинеглазово; Комсомольский проспект, пр. Ленина, ул. Кирова, ул. Чичерина, ул. Солнечная, Свердловский проспект

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.

Челябинск, Павел Зварзин

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