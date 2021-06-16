Сотни тысяч южноуральцев ускорились в интернете

Более 370 тысяч южноуральцев впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с: МегаФон установили базовые станции четвертого поколения в 28 населенных пунктах Челябинской области. Теперь любые цифровые решения, которые ранее были доступны только горожанам, могут попробовать и жители сел.
«С начала этого года мы увеличили 4G-покрытие в Челябинской области на 30%. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание мы уделили местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах», – рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.
Благодаря модернизации сети сельские жители могут скачивать тяжелое видео и фильмы на свои гаджеты за несколько секунд, без задержки или прерывания сигнала общаться по видеосвязи с родными и близкими. У медиков появилась возможность оказывать услуги онлайн, при помощи видеоконсультаций, что оптимально при проведении диспансеризации. Преимущества ощутили и работники образования. С началом учебного года педагоги, родители и ученики 22 школ смогут мгновенно ориентироваться в электронных журналах, присутствовать онлайн на уроках различных образовательных платформ.
Улучшение качества связи провели во втором квартале 2021 года:
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Агаповский район
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п. Магнитный
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Аргаяшский район
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д. Яраткулова
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Октябрьский район
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п. Петровский
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Сосновский район
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п. Новый Кременкуль, Вавиловец, Красное поле, Рощино, д. Казанцево, Таловка, Бутаки, с. Долгодеревенское, СНТ Прогресс, коттеджный поселок «Лесной остров»
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г. Куса
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ул. Толстого
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г. Магнитогорск
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ул. Вокзальная, ул. Зеленый Лог, ул. Маркса
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г. Озерск
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СНТ Рябинушка
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г. Троицк
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ул. Майская
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г. Челябинск
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п. Чурилово, Новосинеглазово;
Комсомольский проспект, пр. Ленина, ул. Кирова, ул. Чичерина, ул. Солнечная, Свердловский проспект
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.
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