Власти Челябинска не захотели обсуждать с горожанами стратегию развития до 2035 года

Общественные слушания по «Стратегии-2035», прошедшие 15 июня, вызвали искреннее недоумение челябинцев. Трехчасовое обсуждение оказалось банальной презентацией маловразумительного документа, призванного, как заверяют чиновники, определить развитие города на ближайшие полтора десятилетия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания должны были стать первым после снятия ковидных ограничений широким обсуждением знакового для Челябинска документа. Но, видимо, мэрия и депутаты городской думы настолько свыклись с удаленными форматами взаимодействия, что жителей города попросту не пустили в зал, где проходило мероприятие. Челябинцев отправили в холл кинотеатра имени Пушкина, где установили не слишком большой экран. В итоге у горожан не было даже возможности задать чиновникам интересующие их вопросы или высказать свои оценки стратегии.

Непосредственно в зале собрались многочисленные представители мэрии, городского парламента, СМИ и некие «эксперты». Впрочем, несмотря на то, что окружали мэра Челябинска Наталью Котову, в общем-то, «свои», передвигалась чиновница почему-то в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия.

Сами публичные слушания свелись к большим выступлениям представителей мэрии. Так, Наталья Котова в кои-то веки признала: одними из главных проблем города в ближайшие годы будут отток населения и сокращение инвестиций в экономику областного центра. При этом, по данным Челябинскстата, в первом квартале 2021 года инвестиции в основной капитал в целом по региону выросли на 25,7% к аналогичному периоду 2020 года.

Также к проблемам города отнесли несформированный облик Челябинска, напряженную экологическую повестку, промышленное наследие, недоиспользование индустриального, кадрового, научного потенциалов. Каким образом все эти проблемы власти собираются решать, чиновники умолчали. Лишь повторили объявленные год назад «благие намерения»: сделать город центром высокотехнологической промышленности, экологических компетенций и центром туризма.

Интересно, что принять «Стратегию-2035» Челябинская городская дума планирует уже в этом месяцы, то есть на мнение горожан власти, по сути, демонстративно наплевали. Также в июне депутаты намерены утвердить генеральный план города до 2039 года. Забавно, но последний документ, в отличие от утверждений мэра на публичных слушаниях, исходит из того, что число челябинцев будет, пусть незначительно, но расти. Как чиновники планируют реализовывать два противоречащих друг другу стратегических документа, остается загадкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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