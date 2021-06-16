Южноуральцы, зараженные ковидом, умирают исключительно от инфекции

В Челябинской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 3 зараженных. Все трое скончались непосредственно от ковида. Отметим, что такая тенденция (когда причиной летальных исходов у зараженных становится исключительно коронавирус) сохраняется уже неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 64 тысячи 419 инфицированных. 2 тысячи 939 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 719).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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