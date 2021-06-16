В Челябинске закрыли движение по важному проезду

Участок улицы в Калининском районе Челябинска закроют для движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с реконструкцией участка тепломагистрали закрыто движение транспорта по улице Болейко в районе дома №149 по проспекту Победы. Ограничение будет действовать до 15 июля.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Следует отметить, что хотя движение закроют по межквартальному проезду, он ведет к двум значительным микрорайонам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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