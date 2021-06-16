Челябинские футболисты завоевали «бронзу» ПФЛ

ФК «Челябинск» завоевал бронзовые медали Второго дивизиона первенства России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», вчера, 15 июня, команда одержала победу со счетом 3:1 над «Волной» из Нижегородской области. Победа на домашнем поле в последнем туре первенства Профессиональной футбольной лиги принесла челябинцам бронзовые медали.

Победа над нижегородским клубом стала восьмой подряд. Открыл счет форвард «Челябинска» Игорь Беляков, реализовав пенальти. Впрочем, на перерыв команды ушли уже при счете 1:1, после гола Никиты Козловского.

В самом начале второго тайма Егор Дорохов вывел челябинцев вперед. Победную точку в матче поставил Никита Зырянов.

В итоге, набрав 59 очков, ФК «Челябинск» занял третью строчку в группе 4 первенства ПФЛ. Второе место – у «Тюмени» с 63 очками. «Золото» и путевку в Первый дивизион первенства завоевал «КамАЗ» из Набережных Челнов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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