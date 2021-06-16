В Челябинске произошло еще два ДТП с самокатами

В Челябинске растут число аварий с участием самокатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, одно из ДТП произошло во вторник, 15 июня, в 20:30 напротив дома №304 по проспекту Победы.

29-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по дворовой территории совершил наезд на девятилетнего мальчика, двигавшегося на самокате справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован.

Ранее, в 15:10, напротив дома №10 по проспекту Победы водитель электросамоката Куго, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 25-летняя женщина получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

В отношении самокатчика составлены административные материалы на управление транспортным средством без права на управление, без мотошлема, а также на движение по тротуару. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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