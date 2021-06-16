На Южном Урале при строительстве очистных украли 2,7 миллиона рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении муниципального контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По предварительным данным, сотрудниками контрольно-счетной палаты региона в ходе проверки было выявлено, что в 2017-2018 годах при выполнении муниципального контракта по строительству системы водоочистки в поселке Кропачево сотрудниками подрядной организации были похищены более 2,7 миллиона рублей из средств бюджета.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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