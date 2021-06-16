В Челябинской области из-за роста заболеваемости COVID-19 детские лагеря закрыли на карантин

Власти Южного Урала ужесточили режим безопасности в детских лагерях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как в одном из детских оздоровительных лагерей Челябинской области зафиксировали три случая COVID-19 среди сотрудников, в регионе усилили режим безопасности в детских учреждениях. Об этом сообщила первый замглавы региона Ирина Гехт.

В детских лагерях отменили проведение «родительских дней», сотрудникам учреждений запрещено покидать их территории, в том числе в пересменки.

По словам чиновницы, на Южном Урале уже появились первые признаки третьей волны пандемии COVID-19. «При этом меняется структура заболевших. Если раньше в основном болели пожилые, то сейчас это люди старше 18 лет и люди трудоспособного возраста, – рассказала Ирина Гехт. – У них заболевание протекает мягче, и в этом опасность. Эта категория людей, заболев, ведет обычный образ жизни, ходит на работу, не боясь подвохов и осложнений. Неделю они переносят болезнь на ногах, считая, что болеют ОРВИ, и потом сразу с осложнениями попадают на больничную койку».

Напомним, в последние дни в России в целом и в Челябинской области в частности фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.21

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