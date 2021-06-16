В Челябинске начали прививать собак и кошек от COVID-19

В Челябинске стартовала прививочная компания собак и кошек против коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГБУ «Челябинская ветстанция», с 16 июня вакцина «Карнивак-Ков» стала доступной для жителей областного центра.

«Карнивак-Ков» (Carnivac-Cov) – вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных. Она разработана ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек.

При вакцинации есть особенность, так, пушных зверей иммунизируют, начиная с 3-месячного возраста, а собак и кошек с 6-месячного, двукратно с интервалом 21 сутки, ревакцинируют через 6 месяцев 2 раза в год. Вакцинация платная.

Челябинск, Виктор Елисеев

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