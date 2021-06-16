Южноуральцам пообещали выходной за вакцинацию от ковида. Отказников лишают премий

Главное объединение работодателей Челябинской области поддержало идею дополнительного выходного при вакцинации от COVID-19, но пока сотрудников предпочитают лишать премий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области предложил участникам объединения поддержать инициативу о предоставлении дополнительного выходного дня сотрудникам, поставившим прививку от коронавируса.

Соответствующее обращение участникам СПП направил президент объединения, основной собственник ММК Виктор Рашников.

Напомним, ранее с предложением давать дополнительный выходной после вакцинации выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он связал это с беспокойством южноуральцев о возможных сложностях в первый день после прививки.

Впрочем, пока работодатели потенциальному «прянику» предпочитают более привычный для них «кнут». Так, сотрудники областной клинической больницы №2 в Челябинске заявили, что руководство медучреждения пригрозило лишением премии ко Дню медика всем отказавшимся от прививки. Ранее «отказникам» и вовсе предлагали уволиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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