Мэрия выплатит больше 1 миллиарда рублей долгов за «ЧелябГЭТ»

Суд обязал власти Челябинска выплатить за обанкроченный МУП 1 миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил апелляцию администрации Челябинска на решение о привлечении муниципального образования к субсидиарной ответственности по долгам МУП «ЧелябГЭТ». Городским властям придется выплатить из бюджета кредиторам обанкроченного предприятия 1,024 миллиарда рублей.

Большую часть суммы (1,011 миллиарда рублей) получит областное управления Федеральной налоговой службы.

Напомним, процедура банкротства была запущена в МУП «ЧелябГЭТ», обслуживавшем трамвайные и троллейбусные маршруты, в 2016 году. Основным кредитором перевозчика стала ФНС. Она-то и подала иск о привлечении мэрии Челябинска к субсидиарной ответственности.

Кроме того, в настоящее время рассматривается иск об уплате вознаграждения конкурсному управляющему Дмитрию Лазареву в размере более 300 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.21

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